Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 kilo 736 gram kubar esrar maddesi ile 513 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek 14 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü, Çarşamba, Bafra, Kavak, Terme, İlkadım ve Atakum ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, 11 farklı olayda 7 kilo 736 gram kubar esrar maddesi, 513 kök kenevir bitkisi, 168 adet sentetik ecza hap, 4 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet tabanca ele geçirildiği belirtildi.
Jandarma ekiplerinin, uyuşturucu operasyonunda 14 kişiyi gözaltına aldığı kaybedildi.
Etiketler: Samsun Uyuşturucu Narkotik
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