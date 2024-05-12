Samsun’da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

11 kişi tutuklandı

İlkadım ilçesinde 4 adreste narkotik dedektör köpeği "Sam" ile yapılan operasyonda 875 gram sentetik uyuşturucu, 192 sentetik hap, 37,20 gram uyuşturucu madde, 70 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlılardan 2'si hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.