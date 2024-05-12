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Güncel
AA 12.05.2024 09:58

Muğla'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı da tutuklandı.

Muğla'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı bilgisi üzerine Datça kara yolunda Hisarönü Mahallesi'nde bir kamyoneti durdurdu.

Aracın kasasında 41 düzensiz göçmen yakalandı. Araç şoförü H.K. (21) ile yanında yolcu olarak bulunan C.T. (20) gözaltına alındı.

Yakalanan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Araç sürücüsüne "Araç muayene süresini geçirmek, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamak, araçları tescil belgesinde gösterilen amaçları dışında kullanmak" suçlamalarından 15 bin 74 lira idari para cezası uygulandı, araç 15 gün süre trafikten men edildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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