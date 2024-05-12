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Güncel
AA 12.05.2024 09:53

Trabzon'da fırtına nedeniyle 35 olay meydana geldi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri fırtınanın yol açtığı 35 olaya müdahale etti.

Trabzon'da fırtına nedeniyle 35 olay meydana geldi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, fırtına dolayısıyla meydana gelen yangın, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve mahsur kalma gibi olaylara İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

Ekiplerin fırtına dolayısıyla meydana gelen olaylara anında müdahalesiyle yaşanması muhtemel tehlikelerin önüne geçtiğinin altı çizilen açıklamada, "İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz 24, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerimiz 11 olmak üzere 35 olaya müdahale edildi. Ekiplerimiz, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için büyük gayret gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi İletişim ve Koordinasyon Merkezi Alo 153'e gelen fırtına çağrılarının da ilgili birimlere yönlendirildiği kaydedildi.

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