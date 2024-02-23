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Güncel
AA 23.02.2024 09:43

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan N.K., A.D. ve H.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede 21 Şubat'ta jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram kenevir tohumu, 1 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatları ile ruhsatsız tabanca ve 13 tabanca fişeği ele geçirilmiş, N.K, A.D. ve H.K. gözaltına alınmıştı.

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