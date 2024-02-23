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Güncel
AA 23.02.2024 09:20

Karabük'ten uyuşturucu ve tefecilik operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı

Karabük'te düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'ten uyuşturucu ve tefecilik operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptığı tespit edilen 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşil Mahalle'de belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin evinde 214 çeyrek altın, 47 gram altın, 20 tam altın, 20'şer gramlık 2 külçe altın, 5 tapu, 17 farklı kişi adına düzenlenmiş senet, 2 boş senet, 50'şer bin liralık 2 çek, 2 bin 650 lira nakit, ortaklık senedi ve icra müdürlüğüne ait yazı ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürdü.

Çalışmalar doğrultusunda İmanlar köyü yol ayrımında bir şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı ve pürmüz ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

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