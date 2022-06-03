Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 37 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda belirlenen 20 adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, adreslerdeki aramalarda, 353 kök Hint keneviri, 481 sentetik uyuşturucu ecza hap, 2 bin 579 gram uyuşturucu ve 6 tabanca ele geçirdi.
Operasyonlarda, 37 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Samsun Uyuşturucu
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