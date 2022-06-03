Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da toz taşınımı etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu.
Antakya, Defne, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde öğleden sonra başlayan toz bulutu etkisini artırıyor.
Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentteki toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.
Etiketler: Hatay
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