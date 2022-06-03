Yazıcı, Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Yazıcı, AHENK Projesi kapsamında kaymakamlarla birlikte tüm öğrencilere kitap hediye etme hedeflerinin olduğunu ve bunu büyük ölçüde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaymakamların kendi ilçelerindeki öğrencilere birer kitap hediye ettiğini anlatan Yazıcı, Antalya merkezde de meslek lisesi öğrencilerinden başlayarak 33 bin 353 öğrenciye Ordinaryüs Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" kitabını dağıtmaya başladıklarını belirtti.

AHENK Projesi ile eğitimin aksayan, topallayan, geri kalan bölümlerine dokunmak istediklerini aktaran Yazıcı, sivil toplumun, kurum ve kuruluşların da eğitimle ilgilenmeleri gerektiğini ve herkesi eğitimin içine almayı hedeflediklerini kaydetti.

Yazıcı, bir öğretmenin bile tek başına mahallesinde, köyünde, beldesinde birçok şeyi değiştirebildiğini ve bunun örneklerini Anadolu'nun her yerinde gördüklerini dile getirdi.

Öğrencilerle keyifli bir sohbet yaptığını söyleyen Yazıcı, yalandan herkesin rahatsız olduğunu ancak herkesin de karşısındakinin güvenli olmasını istediğini belirtti.

Gençlere insani değerleri aşılamak için AHENK Projesi'ne başladıklarını vurgulayan Yazıcı, "Kötü olaylar olmasın, insanlar birbirini kandırmasın, aldatmasın istiyoruz. Bütün çocuklarımıza insan sevgisini ve insana saygıdan başlayan değerleri yerleştirmemiz gerekiyor, toplumda rahat ve huzur içinde yaşayabilmemiz için." diye konuştu.

Vali Yazıcı, öğrencilere kitaplarını hediye etti.