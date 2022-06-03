Halk Eğitim Merkezi'ndeki törende konuşan Vali Nurtaç Arslan, Halk Eğitim Merkezlerinin yapmış olduğu çalışmaları tanıtmak ve daha fazla vatandaşın bu kurslardan yararlanmasını sağlamanın temel hedefleri olduğunu söyledi.

Öğrenmenin yaşı, cinsiyeti, yeri ve mekanının bulunmadığını belirten Arslan, "Her zaman yaşam boyu öğrenmeye çalışacağız çünkü biz de bu işin içindeyiz. Her gün yeni şeyler öğreniyoruz." dedi.

Arslan, bireysel ve toplumsal gelişimle istihdamı ön plana alarak, örgün eğitim dışında kalan öğrenme etkinliklerine katılım kültürünü geliştirmesi ve yaygınlaştırılması için yoğun bir ekinlik programı gerçekleştireceklerini belirtti.

Bartın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Asım Özdemir de yeni eğitim öğretim döneminde kurumlarında 647 kurs açtıklarını aktardı.

Resim sergisi ile çeşitli gösterilerin de gerçekleştirildiği programda, okuma yazma kursunu bitirerek diploma almaya hak kazanan kursiyerlere belgeleri takdim edildi.