İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi yolunda ortak denetim faaliyeti gerçekleştirdi.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarında huzur ve güven içinde seyahat edebilmesi amacıyla yapılan denetimlerde trafik ve Kovid-19 tedbirleri kontrol edildi.