Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda, Irak uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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