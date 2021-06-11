Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da silahlı kavga: 3 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'un Bafra ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kolay Mahallesi Derbent Baraj Gölü kenarında park halinde bulunan karavanda geceyi geçiren 6 arkadaş arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.B, ruhsatsız tabancayla ateş etti.
Başından vurulan İsmail V., Mustafa Ö. ve Orhan Y. olay yerinde hayatını kaybetti.
Bu sırada olay yerinden kaçan Z.K. ve K.B, ilçe merkezine giderek güvenlik güçlerine durumu bildirdi.
Zanlı O.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı, olayda kullanılan tabancaya el konuldu.
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