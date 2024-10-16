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Güncel
AA 16.10.2024 09:39

Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah satışı yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, İlkadım, Canik, Asarcık, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde belirlenen iş yeri ve ikametlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 41 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 14 namlu, 8 tabanca sürgüsü, 2 tabanca gövdesi, 55 yedek şarjör, 3 bin 798 mermi, çok sayıda tabanca parçası ile kurusıkı tabancaları ateşli silaha çevirmede ve silah tamirinde kullanılan mengene, kumpas, matkap, pürmüz ve taşlama aletleri ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan B.U, M.A, A.D. ve Y.K. emniyete götürüldü.

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