Denizli’de hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, hava sıcaklığı 17 Ekim 2024 Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalacak.



Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan değerlendirme ise şöyle; “Bölgemiz Afyonkarahisar, Denizli, Uşak genelinde hissedilir derecede 8 ila 10 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte, gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta başına kadar bölgemize bağlı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları ise Afyonkarahisar’da 15 ile 0 derece, Denizli’de 23 ile 7 derece, Uşak ilinde ise 17 ile 2 derece değerlere kadar düşmesi bekleniyor.”