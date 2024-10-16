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Güncel
AA 16.10.2024 00:01

Aydın'da tanker ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde akaryakıt tankeri ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Aydın'da tanker ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Ortaklar Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçileri taşıyan S.A. idaresindeki minibüs, Ortaklar Mahallesi'nde L.G. idaresindeki akaryakıt tankeri ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olaya müdahale etmek üzere bölgeye gelen 1 polis memuru da M.T. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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