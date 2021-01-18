Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da seyir halindeki otomobil yandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Bahçelievler Mahallesi'nde S.Y'ye ait 55 VJ 929 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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