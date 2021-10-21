Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahte içki sattığı belirlenen kişi tutuklandı.
Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, sahte içki satışı yaptığı belirlenen M.Y'nin ev ve iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 16 şişe çeşitli ebat ve markalarda sahte içki, 89 adet alkollü içki şişesi kapağı,1017 adet sahte alkollü içki bandrolü ve doluma hazırlanmış 169 adet çeşitli ebat ve marka içki şişesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Y, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: Samsun Sahte İçki
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