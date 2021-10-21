Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, sahte içki satışı yaptığı belirlenen M.Y'nin ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 16 şişe çeşitli ebat ve markalarda sahte içki, 89 adet alkollü içki şişesi kapağı,1017 adet sahte alkollü içki bandrolü ve doluma hazırlanmış 169 adet çeşitli ebat ve marka içki şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.