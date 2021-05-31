Protokol üyeleri, görevliler ve vatandaşlar bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için gökyüzüne renkli balonlar bıraktı.

Törende konuşan Vali Zülkif Dağlı, insan sağlığına pek çok zararı bulunan sigaranın bırakılması için devletin vatandaşlara destek verdiğini söyledi.

Bağımlılıkla mücadele için sigarayı bırakma merkezlerinin önemine değinen Dağlı, "Biz bu merkezlere daha çok vatandaşımızın gelmesini bekliyoruz. Bu iş gerçekten çok önemli." dedi.

Dağlı, sigara kullanımının önemli sağlık sorunlarına neden olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bir kişinin bile sigarayı bırakması bizim için çok önemli. Tüm sağlık ekiplerimiz sizin yanınızda. En iyi destek merkezlerde yüz yüze alınan psikolojik destek. Şunu da biliyoruz ki, bu işi kafada bitirmek gerekiyor. Bu destekler olmadığı zaman da bitirebilir insanlar. Ama bu desteklerin olması güzel imkanlar. Özellikle gençlere seslenmek istiyorum, kesinlikle buna başlamasınlar!"

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç da dünyada 8 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan sigarayla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.