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Güncel
AA 18.01.2024 17:48

Samsun'da okul çevrelerinde denetimler sürüyor

Samsun'da okul çevresi ve güzergahlarında yapılan denetimlere devam ediliyor.

Samsun'da okul çevrelerinde denetimler sürüyor

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, okul çevresi ve güzergahlarında uyuşturucu ile etkin mücadele edilmesi amacıyla denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde okul ve çevrelerinde görevlendirilen çok sayıda ekip, "Güvenli okul güvenli eğitim" sloganıyla okullarda giriş ve çıkışları güvenli şekilde sağlamak ve uyuşturucuyla mücadele etmek amacıyla çalışma yürütüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, öğrencilerin güvenli şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla denetimlerine devam edeceği belirtildi.

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