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Güncel
AA 23.10.2024 16:48

Samsun'da ODES’li çocuklar için Ankara gezisi düzenlendi

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Okul Destek Projesi kapsamında 32 öğrenciye Ankara gezisi düzenledi.

Samsun'da ODES’li çocuklar için Ankara gezisi düzenlendi

ODES çalışmaları kapsamında çocukların, psiko-sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, toplum uyumlarının sağlanması, sosyal, akademik, bilimsel ve kültürel ortamlarla buluşturulması, ülkedeki tarihi değerleri yerinde görmeleri ve tanımaları amacıyla düzenlenen günübirlik Ankara gezisine Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Havza, Kavak ve Ladik'te yaşayan ODES kapsamındaki 32 çocuk katıldı.

Çocuklar, Ankara gezisi kapsamında Psikolojik Danışman Sefa Esen, Psikolog Zekeriya Soylu ve Sosyal Çalışmacı Büşra Şeker Güzel'den oluşan Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekibi gözetiminde ilk olarak Atatürk Orman Çiftliğinde kahvaltı yaptılar. Kahvaltı sonrasında çocuklar sırası ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Beştepe Cami, Anıtkabir, İlk Meclis Binası, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Rahmi Koç Müzesi ve Akvaryumu gezdiler.

Gezi hakkında bilgi veren Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, "Çocuklarımızın bu ziyaretlerde sosyal ve kültürel yaşantılarına katkı sağlamaları, ayrıca ve milli değerlerimizi tanımalarını hedeflediğimiz gezi çocuklarımızı oldukça memnun etti. Gezimizde çocuklarımızın kültürel zenginliklerini artırmaları, yeni yerleri gözlemleyerek tarihimiz hakkında yerinde bilgi edinmeleri ve bu sayede, ülkemiz ve tarihi gelişimi hakkında daha donanımlı hale gelmeleri sağlandı." dedi.

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