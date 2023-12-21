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Güncel
AA 21.12.2023 14:14

Samsun'da "köy okulu" öğrencileri boyadıkları ahşap oyuncakların sahibi oldu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kırsal mahalledeki okulda, öğrencilere boyadıkları ahşap oyuncaklar verildi.

Samsun'da "köy okulu" öğrencileri boyadıkları ahşap oyuncakların sahibi oldu
[Fotograf: AA]

Samsun'da ahşap oyuncak üretimi yapan bir firma, çocukların plastik oyuncak yerine ahşap oyuncaklarla vakit geçirmesi için Salıpazarı ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Fatsalılar Mahallesi'ndeki Şehit Ahmet Sarı İlkokulu'nda boyama etkinliği düzenledi.

Okulda birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören öğrenciler, kendi seçtikleri ahşap oyuncakları farklı renklere boyadı.

Öğrencilerin boyadıkları oyuncaklar, etkinliğin sonunda kendilerine hediye edildi.

Firma sahibi Uğur Bozkurt, etkinlikle çocukları plastik oyuncaklardan uzaklaştırmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Çocuklarımızı çevreci oyuncaklara yönlendirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin dört bir yanında, özellikle kırsal kesimdeki çocuklarımıza yönelik boyama etkinliği yapıyoruz. Öğrencilerimizin ahşap oyuncaklarla vakit geçirmesini ve onlara sahip olmasını hedefledik." dedi.

Minik öğrenciler ise bundan sonra plastik oyuncak yerine ahşap oyuncaklarla oynamayı tercih edeceklerini ifade etti.

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