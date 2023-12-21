Hafif Yağmurlu 5.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 21.12.2023 14:11

Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 17 bin 229 oldu

Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 17 bin 229 oldu.

Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 17 bin 229 oldu
[Fotograf: İHA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. 

Buna göre, Kasım ayında 182 bin 301 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 17 bin 229 oldu.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,1'ini otomobil, yüzde 37,0'ını motosiklet, yüzde 9,0'ını kamyonet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 1,3 azaldı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 23,0, otomobilde yüzde 13,8, kamyonette yüzde 5,7, traktörde yüzde 3,0 artarken motosiklette yüzde 17,1, minibüste yüzde 13,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 8,7 ve kamyonda yüzde 0,8 azaldı.

ETİKETLER
Bayburt
Sıradaki Haber
Mardin Ovası'nda biçerdöverler 2 milyon ton mısır rekoltesi için çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
Burkina Faso'da 4 Fransız vatandaşının casusluk suçlamasıyla tutuklandığı ortaya çıktı
15:11
Hamas, İsrail'in liderlerini öldürme tehdidini "Kassam'la mücadelede yetersiz kalmasına" bağladı
15:16
Bankaların kredi hacmi 11 trilyon 374 milyar lira oldu
14:58
Diyarbakır'da 2023'te 2,7 bin ton ciğer tüketildi
15:00
Esenyurt'ta dere köpürdü
14:46
İsrail Lübnan'ı ağır topçu atışlarıyla vurdu
İran'ın Erdebil eyaletindeki 8 bin yıllık yerleşim yerinde kazı çalışmaları yapılıyor
İran'ın Erdebil eyaletindeki 8 bin yıllık yerleşim yerinde kazı çalışmaları yapılıyor
FOTO FOKUS
İyi Parti'den "arka kapı diplomasisi" iddialarına sert tepki
İyi Parti'den "arka kapı diplomasisi" iddialarına sert tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ