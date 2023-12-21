Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 17 bin 229 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı.

Buna göre, Kasım ayında 182 bin 301 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 17 bin 229 oldu.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,1'ini otomobil, yüzde 37,0'ını motosiklet, yüzde 9,0'ını kamyonet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 1,3 azaldı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 23,0, otomobilde yüzde 13,8, kamyonette yüzde 5,7, traktörde yüzde 3,0 artarken motosiklette yüzde 17,1, minibüste yüzde 13,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 8,7 ve kamyonda yüzde 0,8 azaldı.