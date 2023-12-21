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Güncel
AA 21.12.2023 13:29

Nevşehir'de evinde çok sayıda silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bir evde, çok sayıda silah, kesici alet ve mühimmat bulundu.

Nevşehir'de evinde çok sayıda silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, ihbar üzerine ilçeye bağlı Köşektaş köyünde M.H.Y'ye ait eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 12 av tüfeği, 8 kuru sıkı tabanca, 7 tabanca şarjörü, bu silahlara ait 188 fişek, 13 kesici alet, 6 G-3 piyade tüfeği mermisi, Osmanlı dönemine ait kılıç, 3 hassas terazi, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatları ile çalıntı kaydı bulunan motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.H.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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