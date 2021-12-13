Çarşamba Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca çocuklara trafik kurallarını aşılamak ve bilinçli yayalar olmalarını sağlamak amacıyla verilen eğitimler devam ediyor.

Çarşamba Atatürk İlkokulunda, Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen programda, öğrenciler "Gezici Trafik Eğitimi Parkuru"nda ışıklı-ışıksız kavşaklar, yaya geçitleri, üst geçit, trafik levhaları ile trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.