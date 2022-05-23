Unkapanı Mahallesi Unkapanı Caddesi'ndeki bir manavda iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle tüfekle açılan ateş sonucu manav sahibi O.Ş. ve oğlu Ö.Ş. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, vücutlarına saçma isabet eden yaralıları Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.