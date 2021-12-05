Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Gelir Kaynaklarının Artırılması Projesi kapsamında antioksidan seviyesi oldukça yüksek olan aronya meyvesi üretimini teşvik etmek için çalışma yapıldı.

Çarşamba, 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde 9 üreticiye 4 bin 500 adet aronya fidanı dağıtıldı. Bugüne kadar 974 bin 900 fidan desteği veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sene sonuna kadar bin 840 fidanı daha çiftçiyle buluşturacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kırsal Gelir Kaynaklarının Artırılması Projesi kapsamında verilen desteklerin önemini vurgu yaparak, kentte tarımsal kalkınmayı yerel kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak 2,5 yılda 5 bin 164 çiftçiye 8 milyon 900 bin liralık destek verdiklerine işaret eden Demir, "Tarım ve hayvancılık alanında vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü tarım bir ülkenin var olması için mutlaka yaşaması, yaşatılması gereken sektör. Bunu da en güzel pandemi döneminde anladık. Toprağınızda üretim olmazsa diğer hiçbir şeyin anlamı olmuyor." ifadesinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz ise aronya meyvesinin Türkiye için yeni bir ürün olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Katma değeri ve antioksidan değeri çok yüksek olan özel bir bitki. İnsan sağlığı açısından da değerli olan aronya yetiştiriciliği bölgemizde farkındalık oluşturacak. Bunu ülkemizde özellikle Samsun'da hızlı bir şekilde yetiştirip çoğaltmak istiyoruz."