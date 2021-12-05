Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köprübaşı'nda 72 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde, ticari takside yapılan aramada 72 litre sahte içki bulundu.
Köprübaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde bir ticari taksiyi durdurdu.
Yapılan aramada 72 litre sahte içki ele geçirildi.
Taksi sürcüsü F.Ü. gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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