Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente Mersin ve Adana'dan makaron ve tütün getirildiği bilgisi üzerine Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda ve depo önündeki bir kamyonda 10 milyon boş makaron ile 5 ton kaçak tütün bulundu.

Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.