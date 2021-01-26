Kızılay Kan Merkezinin gezici kan toplama bağış aracı, bağış için Jandarma Bölük Komutanlığına konuşlandırıldı.

Bölük Komutanlığında görevli rütbeliler ile erler, 82 ünite kan bağışı yaptı.

Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, iş yoğunluklarına rağmen kampanyaya destek verdikleri için teşekkür etti.