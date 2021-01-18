Samsun'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha karşı şiddetini artırarak devam etti.

Kar yağışı nedeniyle yüksek ve iç kesimlerdeki ilçeler beyaza büründü.

Kavak ve Havza ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolunda trafik kazası yaşanmaması için bölge trafik ekipleri araçlarda kış lastiği uygulaması yapıyor.

Samsun-Ankara kara yolunda ise karayolları ekipleri tuzlama yaparak yol kontrollerini sürdürüyor.

Hasarlı kazaların yaşandığı yolda, bölge trafik ekipleri de denetim yaparak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Tokat

Tokat'ta da dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Tokat-Sivas kara yolunun ulaşıma kapanmaması için ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Polis ekipleri de kar yağışının olduğu bölgelerde sürücüleri uyarıyor.

Kent merkezinde ise Tokat Belediyesi ekipleri buzlanmaya karşı önlem alıyor.

Kastamonu

Kastamonu'da kar yağışı dünden beri etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde 5 santimetre olan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

Kara yollarında önlemler alınırken, kent merkezinde belediye ekipleri kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Çorum

Çorum'da sabaha karşı başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışla birlikte il geneli beyaz örtüye bürünürken, ekiplerin kar küreme çalışmaları da başladı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kapalı köy yolu bulunmazken ilçe bağlantı yollarında don olaylarına karşı tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Öte yandan karayolları şube müdürlüğüne bağlı ekipler de Karadeniz'in İç Anadolu Bölgesi'ne bağlantısını sağlayan Samsun-Ankara kara yolunda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum Belediyesine bağlı ekipler ise kent merkezinde ana arterler başta olmak üzere karla mücadele çalışmaları yapıyor.

Amasya

Amasya'da da kar yağışı başladı.

Yüksek kesimlerde etkili olan yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri önlemlerini almaya başladı.

Sinop

Sinop'ta kent merkezindeki yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Trafikte aksamaların yaşandığı kentte çok sayıda araç yolda kaldı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde kış lastiği olmayan araçlar yol kenarına çekildi, kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmiyor.

Belediye ve karayolları ekipleri ise ana arterlerde tuzlama çalışması yapıyor.

Kentin iç kesimlerinde de yoğun kar yağışı devam ediyor.