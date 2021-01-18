Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Tunceli ile Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı zorlaştırıyor.

Erzincan

Erzincan'da, dün geceden itibaren etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Çok sayıda aracın beyaz örtüyle kaplandığı kentte vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Erzincan Belediyesi karla mücadele ekipleri de cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yürütüyor.

