Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
[Fotoğraf: AA]
Bölgede kara kışın en sert geçtiği yerleşim yerlerinden Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kar kalınlığı 1 metreyi aştı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Tunceli ile Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı zorlaştırıyor.
Erzincan
Erzincan'da, dün geceden itibaren etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Çok sayıda aracın beyaz örtüyle kaplandığı kentte vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Erzincan Belediyesi karla mücadele ekipleri de cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yürütüyor.
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