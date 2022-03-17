Samsun Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'ni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Vekili Hasan Öztürk, 4 şehit yakını ile 6 gaziye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever de katıldı.

Vali Ozan Balcı, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, şehit aileleri ve gazilerin baş tacı olduğunu vurguladı.

Bugünlere gelmelerini şehit ve gazilere borçlu olduklarına işaret eden Balcı, "Bu coğrafyada bayrağımız dalgalanıyorsa, ezanlarımız okunuyorsa, tarlada, bağda, bahçede, sanayide özgür şekilde yaşıyorsak, bunlar şehitlerimizin, gazilerimizin kanıyla, fedakarlıklarıyla, şehit ailelerinin fedakarlıklarıyla olan bir şeydir." dedi.

Türk milletinin en önemli özelliklerinden birinin kendisine hizmet eden, kahramanlık gösteren evlatlarını her zaman bağrında taşıması olduğunun altını çizen Balcı, "Şehitlerimiz sadece toprağa gömülmezler, aynı zamanda Türk milletinin gönlüne gömülürler. Milletleri millet yapan budur. Aksi halde insanlar yığını olur." ifadesini kullandı.

Balcı, daha sonra Şehit Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan adına kızı Nehir Bora'ya verdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentteki 1 şehidin ailesi ile 3 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Çiftçi, Valilikte düzenlenen törende yaptığı konuşmada, vatanın asıl sahiplerinin aziz şehitlerle kahraman gaziler olduğunu söyledi.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda da şehitlere atıfta bulunduğunu hatırlatan Çiftçi, "Dolayısıyla şu bastığımız toprağın altında nice isimsiz, kefensiz kahramanlar var. Bunlar kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bize vatan yaptı, bizlere emanet etti. Onlara minnet ve şükran borçluyuz. Bize de bir görev düşerse, bizim de bir fedakarlık yapmamız gerekirse, tıpkı onların yaptığı gibi davranmalıyız. Allah bütün şehitlerimizin şehadetini kabul eylesin. Kahraman gazilerimize de hayırlı uzun ömürler niyaz ediyoruz." diye konuştu.

Çiftçi, ayrıca Orhan Şaik Gökay'ın "Bu Vatan Kimin" adlı şiirinin iki kıtasını da okudu.

Törene İl Garnizon Komutanı Albay Murat Serdar Emeksiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Aşkın Şaşmaz da katıldı.