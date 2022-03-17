Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 07:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erzincan’da 2.3 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Getty]
Erzincan’ın İliç ilçesinde 2.3 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
Erzincan’ın İliç ilçesinde 2.3 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 17.06’da merkez üssü Erzincan’ın İliç ilçesi Çöpler mevkiinde 2.3 büyüklüğünde yerin 6.1 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
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