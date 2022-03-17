Yeni can kayıplarıyla birlikte COVID-19'un ilk görüldüğü günden bu yana Avustralya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 662'ye çıkarken, bugüne kadar 3 milyon 569 bin 541 kişi virüse yakalandı.

Halen 300 binden fazla aktif vakanın bulunduğu ülkede, hastanede yatan 1925 kişiden 143'ü yoğun bakımda bulunuyor.

Avustralya'da, COVID-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 93,93, aşının üçüncü dozunu da yaptıranların oranıysa yüzde 56,27.