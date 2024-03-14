Şalpazarı'nda İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı

Şalpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Ungan, Milli Mücadele yıllarında istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un 20 yıl Anadolu topraklarını gezerek büyük özveri ile insanları aydınlattığını söyledi.

Ungan, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ülkesinin birliğini tesis etmeye adadığını ifade etti.

Kaymakam Semih Memiş, Belediye Başkanı Refik Kurukız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ayaz ve diğer ilgililerin de katıldığı program, Türkiye ve yurt dışında yaşayan Şalpazarlıların İstiklal Marşı'nı seslendirdikleri klibin gösterilmesinin ardından tamamlandı.

Etkinlikler kapsamında, Şalpazarı Spor Salonu bahçesine Şalpazarı Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle Mehmet Akif Ersoy anısına fidan ve çiçek dikildi.