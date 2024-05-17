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Güncel
AA 17.05.2024 12:00

Salihli OSB'de yeni üretim tesisinin temeli atıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarım sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın ikinci üretim tesisinin yapımına başlandı.

Salihli OSB'de yeni üretim tesisinin temeli atıldı

Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki temel atma törenine Vali Enver Ünlü, Tarım, İlçe Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ile Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu katıldı.

Törende konuşan Vali Enver Ünlü, tarım sektöründe sürekli büyüyen ve gelişen firmanın gıda zincirinde önemli bir role sahip olduğunu belirtti.

Ülke ekonomisine katkı sağlayan ve ilk 500 firma içinde olan firmanın hem kente hem de ülke ekonomisine daha çok katkı sağlayacağını bildiren Ünlü, tarım sektörünün önemine değindi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber de dünya standartlarında teknolojik altyapısıyla öne çıkan 66 bin metrekare kapalı alanı, yıllık 100 bin ton üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük bitki koruma ürünü üretim tesisi olan Agrobest Grup'un Salihli Üretim Tesisleri'nin yerli üretimin geliştirilmesi için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu ise Salihli üretim tesisinin ikinci etabının yapımına başlayacaklarını belirterek, projenin önemine değindi.

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Manisa OSB Tarım Üretimi
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