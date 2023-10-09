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Güncel
AA 09.10.2023 16:17

Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanık yeniden yargılanıyor

Sakarya'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 70'i tutuklu 145 sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanık yeniden yargılanıyor

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Ferizli ilçesinde yer alan cezaevi kampüsündeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmanın yapıldığı bina içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince güvenlik önlemi alındı.

Yoklama ve kimlik tespitinin ardından sanık ve avukatlarının Yargıtay'ın bozma ilamına karşı beyanlarının alınmasına başlandı.

Süreç

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 222 sanıklı davada 15 Ağustos 2018'de verdiği kararların İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesince onanmasının ardından sanık avukatları ile bazı müşteki vekilleri dosyayı temyize götürmüştü.

Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve Albay Ahmet Üzer'e "Anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Sanıklar Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasını onayan yüksek mahkeme, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay cezayı da uygun bulmuştu.

3. Ceza Dairesi, "Anayasayı ihlal" suçundan Şenyüz'ün de aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onamıştı.

Yüksek mahkeme, 94 sanık hakkındaki "Anayasayı ihlal" suçundan beraat kararları ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını ise bozmuştu.

Öte yandan Sakarya 2. Ağır Mahkemesi, Yargıtay'ın kararlarının ardından "Anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanan eski askerler Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer ile vefat eden 1 tutuksuz sanığın dosyasının ayrılması yönünde hüküm kurmuştu.

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