Açık 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.01.2024 14:12

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Sakarya'da yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde belirlenen adreslere 22 ve 23 Ocak'ta operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonlarda 3 kilogram esrar, 56 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan jandarma ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 61 kişiden 6'sı tutuklandı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ETİKETLER
Sakarya
Sıradaki Haber
Mersin'de 23 kilo 100 gram esrar ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:54
Hizbullah'tan İsrail mevzilerine saldırı
14:52
BM: 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'nin yüzde 25'i felaket seviyesinde açlıkla karşı karşıya
14:47
Dayısını öldüren zanlı 19 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı
14:43
Bakan Bolat: Türk malı imajı kalitenin simgesi haline geldi
14:44
İBB Başkan adayı Kurum minibüs esnafını ziyaret etti
15:04
Memur emeklilerinin fark ödemeleri için tarih belli oldu
Gölcük Tabiat Parkı yarıyıl tatilinde ilgi görüyor
Gölcük Tabiat Parkı yarıyıl tatilinde ilgi görüyor
FOTO FOKUS
Dragon kapsülünde Türk imzası: Kapalıçarşı'dan Space X'e
Dragon kapsülünde Türk imzası: Kapalıçarşı'dan Space X'e
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ