Cumhuriyet Mahallesi Özgür Sokak'taki evlerinin önünde oynayan E.M.S, tüfekten çıkan saçma mermilerinin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu yaralandı.

Durumu gören çocuğun yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.