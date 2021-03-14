Tekirdağ'dan Nevşehir'e giden Serkan Berber yönetimindeki 59 AAT 789 plakalı otomobil, Karahıdır köyü kavşağında yol kenarına devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Burcu, İrem, Yakup Arda ve Remzi Berber ile Halide Eken, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.