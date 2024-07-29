Sakarya'da tırın ışıkta duran hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden M.D. idaresindeki tır, Bekirpaşa Mahallesi mevkisinde, kırmızı ışıkta duran yabancı uyruklu H.H. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü H.H. ile aynı aileden M.H, İ.H, R.E.H. ve çocuk Ş.H. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada çarpmanın etkisiyle iki araçta da hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.