Açık 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.09.2024 09:24

Sakarya'da SGM kış kurslarına kayıtlar başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde 7-14 yaş aralığındaki öğrenciler için kış dönemi kayıtları başladı.

Sakarya'da SGM kış kurslarına kayıtlar başladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kayıtların ilk gününde 2 bin 453 öğrenci, Adapazarı, Akyazı, Geyve, Karasu ve Sapanca SGM'de eğitim almak için başvurdu.

Hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılan kayıt işlemleri, "www.sakarya.bel.tr" adresinden ya da SGM'lerden yapılabiliyor.

Bu yıl kış kurslarında zengin ders içerikleriyle eğlenirken öğrenecek öğrenciler, vakitlerini verimli şekilde geçirecek.

Öğrencilere yeni sezonda Kuran-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, Almanca, akıl oyunları, satranç, drama, ritim, resim, karakalem, ebru, bağlama, gitar, piyano, becerikli eller, mutfak, anlayarak hızlı okuma, kodlama, robotik ve kodlama, bilgisayar, halk dansları ve oyunlarla dikkat atölyeleri gibi 30 farklı branşta programlar sunulacak.

ETİKETLER
Sakarya
Sıradaki Haber
Hatay'da Ahilik Haftası kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:14
Merkez Bankası "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayınladı
10:05
Borsa güne yatay başladı
09:54
İspanya ile Meksika arasında siyasi gerilim
09:47
Trump, İran'dan hayatına yönelik "büyük tehditler" aldığını söyledi
09:40
Brent petrolün varil fiyatı 74,24 dolar
09:50
Trafikte tehlikeli yolculuk: Kaputu açık ilerledi
Malatya'da köy evleri hızla tamamlanıyor
Malatya'da köy evleri hızla tamamlanıyor
FOTO FOKUS
Trafikte tehlikeli yolculuk: Kaputu açık ilerledi
Trafikte tehlikeli yolculuk: Kaputu açık ilerledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ