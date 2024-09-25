Sakarya'da SGM kış kurslarına kayıtlar başladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kayıtların ilk gününde 2 bin 453 öğrenci, Adapazarı, Akyazı, Geyve, Karasu ve Sapanca SGM'de eğitim almak için başvurdu.

Hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılan kayıt işlemleri, "www.sakarya.bel.tr" adresinden ya da SGM'lerden yapılabiliyor.

Bu yıl kış kurslarında zengin ders içerikleriyle eğlenirken öğrenecek öğrenciler, vakitlerini verimli şekilde geçirecek.

Öğrencilere yeni sezonda Kuran-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, Almanca, akıl oyunları, satranç, drama, ritim, resim, karakalem, ebru, bağlama, gitar, piyano, becerikli eller, mutfak, anlayarak hızlı okuma, kodlama, robotik ve kodlama, bilgisayar, halk dansları ve oyunlarla dikkat atölyeleri gibi 30 farklı branşta programlar sunulacak.