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Güncel
AA 25.09.2024 09:15

Hatay'da Ahilik Haftası kutlandı

Hatay'da Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen törende yılın ahisi seçilen 77 yaşındaki esnaf Mustafa Gürler'e kaftan giydirildi.

Hatay'da Ahilik Haftası kutlandı

Vali Mustafa Masatlı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, "Türkiye Yüzyılı" idealinin en güçlü ayaklarından birini esnaf ve sanatkarların oluşturduğunu söyledi.

Ahiliğin önemli bir değer olduğunu belirten Masatlı, "Bu köklü geleneğimizin izinden yürümek ve bu değerleri gelecekteki kuşaklarımıza aktarmak hepimizin en öncelikli sorumluluğudur." dedi.

Masatlı, konuşmasının ardından yılın ahisi seçilen fanus ve tenekecilik ustası Mustafa Gürler'e kaftanını giydirdi, plaketini verdi.

Yılın kalfası Ali Ekram ile yılın çırağı Temin Özenir'e de plaketleri takdim edildi.

Törene, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Veysel Eren, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Tolga Depci, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Armağan Tekgöz, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Ticaret İl Müdürü Halit İmrek, Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Aziz Fatih Yılmaz ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin de katıldı.

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