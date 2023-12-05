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Güncel
AA 05.12.2023 23:10

Sakarya'da "kırkyama" sanatıyla esere dönüşen tekstil atıkları kadınlara gelir oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kırkyama sanatıyla ilgilenen kadın kursiyerler, tekstil atıklarından yaptıkları elbise, önlük ve masa örtüsü gibi el emeği ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Sakarya'da "kırkyama" sanatıyla esere dönüşen tekstil atıkları kadınlara gelir oldu

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde bir araya gelen 33 kadın kursiyer, evlerinde kullanılmayan tekstil parçalarını elbise, önlük, masa örtüsü, kırlent ve çanta gibi eserlere dönüştürerek, hem Sıfır Atık Projesi'ne katkı sağlıyor hem de bu ürünleri sosyal medyadan satarak gelir elde ediyor.

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi eğitmeni Huriye Erdem, kaybolmaya yüz tutan öz sanatlarını böyle kurslar vererek tekrardan yaşatmak istediklerini söyledi.

Geri dönüşümün nasıl yapılacağını öğrencilerine anlattığını belirten Erdem, "Çarşılardan yeni malzeme aldırmıyorum; evlerinde kullanmadıkları malzemelerden getiriyorlar ve bunları bir sanata dönüştürüyoruz" dedi.

"Geri dönüşüm olması bizim açımızdan çok iyi oluyor"

Kursiyer Emine Gür Ateş de oğlunun eski kot pantolonu ve gömleğinden çanta yaptığını dile getirerek, "100 yıllık bir danteli de üstüne monte ettim ve çok güzel oldu. Burada yatak örtüleri, nevresimler, paspaslar, sandalye minderleri ve kırlentler yapıyoruz. Geri dönüşüm olması da bizim açımızdan çok iyi oluyor. Bu sanatımızı en iyi şekilde icra ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kırkyamanın kaybolmaya yüz tutan güzel bir sanat olduğunu dile getiren Ateş, "İyi ki de gelmişim, hocamızdan çok güzel şeyler öğreniyoruz. Ayrıca, sosyal medyada sayfalarımızı oluşturarak yaptığımız ürünleri satıyoruz ve ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

Kursiyer Zehra Gök de eski kumaşları değerlendirerek parçalar ürettiklerini, bunları yaparken hiçbir şekilde dikiş makinesi kullanmadıklarını kaydetti.

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