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Güncel
AA 28.08.2024 18:39

Sakarya'da hırsızlık şüphelisinin evinden uyuşturucu ve silah çıktı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evlerden ziynet eşyası ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sakarya'da hırsızlık şüphelisinin evinden uyuşturucu ve silah çıktı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakıroğlu Mahallesi'nde İ.K'nin (57) evinden 2 bileziğin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, aynı mahallede yaşayan R.Ş'nin (39) evinden de 50 gram külçe altın, 3 bilezik, beşli altın ve 4 bin lira çalındığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde JASAT, KOM Şube Müdürlüğü, olay yeri inceleme timi ve ilçe jandarma personeli ile teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli tespit edildi.

İfadeler ve kamera kayıtlarından zanlının S.D. (35) olduğu belirlendi.

Ekipler, şüphelinin adresinde yaptıkları aramada, çalınan ziynet eşyaları, bir miktar para, 4 kök Hint keneviri, 30 gram kubar esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. tutuklandı.

El konulan ziynet eşyaları ve paralar sahiplerine teslim edildi.

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