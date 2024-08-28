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Güncel
AA 28.08.2024 18:22

Erzincan'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlarda 5 şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Erzincan-Sivas kara yolundaki bir dinlenme tesisinde E.G. ile İ.Ç.D'nin bulunduğu araçta yapılan aramada, 5 bin 488 sentetik ecza ele geçirildi.

Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında durdurulan bir otobüste ise "yutma yöntemi" kullanarak uluslararası uyuşturucu ticareti yapan İran uyruklu Y.A, 402,17 gram afyon sakızı ile yakalandı.

Operasyonlar kapsamında kentte B.D. ve T.A'yı takibe alan ekipler, şüphelilerin evlerine düzenledikleri operasyonda da 122,20 gram skunk ve 174 sentetik ecza ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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