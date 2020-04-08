Türkiye'ye 25 Mart'ta giriş yapan 211 kişi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Rahime Sultan Öğrenci Yurdu'na yerleştirilerek gözlem altına alındı. Bu kişilerin 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen, eldiven ve maske dağıtılan öğrenciler, otobüslerle evlerine gönderiliyor.

Öte yandan, uzak mesafeye gidecek öğrencilere kumanya dağıtıldı.

Sakarya'da dün ve önceki gün aralarında öğrenci, kaymakam adayları, şoför ve işçilerin bulunduğu bin 289 kişi, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilmişti.