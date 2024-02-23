Sakarya'da dereye devrilen UTV aracındaki 3 kişi yaralandı

Ayoub B. idaresindeki arazi taşıtı UTV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Yanık Mahallesi Garaj Yolu Sokak'ta Yanık Deresi'ne devrildi.
Kazada, araç sürücüsü Ayoub B.ile yanındaki Abdesselem B. ve Hassam S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumları ağır olduğu öğrenilen yaralılar buradaki ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve araştırma Hastanesine sevk edildi.