Duman 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.02.2024 13:07

Sakarya'da dereye devrilen UTV aracındaki 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arazi aracı UTV'nin dereye devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.

Sakarya'da dereye devrilen UTV aracındaki 3 kişi yaralandı

Ayoub B. idaresindeki arazi taşıtı UTV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Yanık Mahallesi Garaj Yolu Sokak'ta Yanık Deresi'ne devrildi.

Kazada, araç sürücüsü Ayoub B.ile yanındaki Abdesselem B. ve Hassam S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumları ağır olduğu öğrenilen yaralılar buradaki ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve araştırma Hastanesine sevk edildi.

ETİKETLER
Sakarya
Sıradaki Haber
Erzincan'da doğa koruma ekipleri yaban hayatı için kaçak avcıların izini sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:52
BM raportörleri, İsrail'e silah satışının derhal durdurulması çağrısında bulundu
13:38
İş görüşmesinde 30 bin eurosunu gasbettiler
13:36
İsrail haftasonu Paris'te yapılacak görüşmelere katılacak
13:30
Gazze'den alıkonulan bir Filistinli İsrail hapishanesinde hayatını kaybetti
13:22
İsrail ordusu Cenin'de altyapıya zarar vererek Filistinlileri cezalandırıyor
13:09
BIST 100 günün ilk yarısında yükseldi
İklim değişikliğinin izleri Shoesmith buzulunda gözlemlendi
İklim değişikliğinin izleri Shoesmith buzulunda gözlemlendi
FOTO FOKUS
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 2 yıl geride kaldı: Stratejiler değişiyor mu?
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 2 yıl geride kaldı: Stratejiler değişiyor mu?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ