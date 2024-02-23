Karadeniz usulü kaçakçılık jandarmadan kaçmadı

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Pazar ilçesinden kargo ile İstanbul’a gönderilmeye çalışılan şüpheli paket açıldı.



Kolide üzerinde yöreye özgü lezzetler olan karalahana ve tere yağının altındaki mısır unu paketinde gizli 5 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte 5 adet şarjör, 4 adet mermi, 1 adet tabanca kabza kapağı, 1 adet namu, 1 adet tetik tertibatı ile 1 adet de cep telefonu geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.